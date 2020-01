'Foi um pesadelo', diz mãe de adolescente baleado por dupla em escola no Bairro José Walter

A mãe de um dos adolescentes baleados durante uma partida de futebol na quadra de uma escola no bairro José Walter, em Fortaleza, descreveu o crime como "um pesadelo". O caso aconteceu por volta das 19h30 desta quarta-feira (15), quando dois homens armados invadiram o local e atiraram contra os jovens que estavam na quadra da escola. Três adolescentes foram atingidos pelos disparos.

"Foi um pesadelo, um filme de terror que eu não desejo a ninguém [...]. Estava em casa. Quando ouvi os tiros, corri para a escola. Ele já estava baleado com as mãos na cintura. Voltei para casa para chamar meu esposo e corremos para levá-lo para o hospital", conta a mulher, que preferiu não se identificar. "Eu me vi em outro estado, nos EUA. Pensei que era uma chacina, que iam matar todo mundo, e eu: 'meu deus, meu filho estava ali no momento errado'", conta.

Segundo a mulher, o filho foi socorrido por ela e pelo pai do adolescente para o Hospital Gonzaguinha, e de lá ele foi transferido para outra unidade de atendimento. "Foi um tiro superficial e deu para ser retirado sem nenhum problema. Se pega de frente, ele fica paraplégico. Foi na gordura magra, bem próximo da coluna. Já recebeu alta, está em casa bem, medicado, e em observação", diz.

'Tu foi baleado também', avisou amigo

O adolescente baleado, conforme a mãe dele, estava na reserva do time na quadra e não percebeu quando foi atingido por um tiro. "Ele disse que na hora pensou que nem tinha levado nada. Aí sentiu as pernas normais, andou. Correu e se jogou no chão. Ele não sentiu, foi quando o amigo dele disse 'tu foi baleado também'. Aí, o sangue troando e aquele pesadelo. A cena foi feia, eram muitos adolescentes correndo para todo lado, querendo se esconder", relata.

O crime

Três adolescentes foram baleados após uma dupla armada invadir a quadra de uma escola particular no bairro José Walter, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (15). O caso aconteceu por volta das 19h30 e foi registrado por câmeras de segurança.

No vídeo, um grupo de pessoas está assistindo a uma partida de futebol quando os suspeitos atiram e tem início a uma correria. Os criminosos chegam a correr em direção uma das vítimas. Após o crime, a dupla, que estava usando capacetes para cobrir o rosto, conseguiu fugir.

O alvo dos suspeitos seria um jovem de 17 anos, que ficou ferido. Um adolescente de 15 anos e uma garota de 14 anos também foram atingidos pelos tiros.

Segundo testemunhas, os três adolescentes foram socorridos por moradores e levados para o Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter, o Gonzaguinha José Walter. Horas depois, duas ambulâncias do Samu fizeram a transferência dos dois rapazes para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.