"Foi iludida com falsas promessas e caiu em um golpe", afirma familiar de jovem presa em Portugal

Os familiares da jovem Vitória Domingos de Sousa, 20, presa por tráfico internacional no aeroporto de Faro, em Portugal, na última sexta-feira (21), estão reunindo material para apresentar as autoridades portuguesas. Os parentes têm como objetivo comprovar que ela não era integrante de uma organização criminosa. "Ela foi iludida com falsas promessas e caiu em um golpe", conta o irmão, Robson Sousa.

Vitória estava desaparecida desde o dia 20 de junho em Fortaleza. A família da garota registrou na última segunda-feira (24) um Boletim de Ocorrência na 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável por casos envolvendo pessoas desaparecidas. Após a divulgação de imagens e informações sobre a jovem, ela foi reconhecida pelas autoridades portuguesas, que entraram em contato com a Polícia cearense.

Para preservar a segurança da jovem, a família não pretende que ela seja extraditada para o Brasil . "Nosso sistema penitenciário é frágil, quanto o acesso, inclusive, de pessoas dessa rede que ela tava participando, de forma que ela possa ser massacrada pelo que ela fez, pelo que ela sabe. O desejo é que estivesse perto, estivesse com a gente", desabafa o irmão

Conforme o irmão de Vitória, a Polícia brasileira deve auxiliar nas investigações sobre ela ter sido aliciada por um esquema criminoso. Robson Sousa disse que vai procurar a Defensoria Pública do Brasil e de Portugal.

A Polícia portuguesa solicitou apoio psicológico para a jovem. Robson conta que ainda não conversou com Vitória, eles devem ter o primeiro contato por telefone nesta quarta-feira (26). " Quero falar com ela, mostrar para ela que não está só, apesar dela ter errado, estamos aqui para apoiar e ajudar na recuperação dela. Que a gente ama, que a gente quer ela por perto. Psicologicamente ela não tá bem."