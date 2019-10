Flagrado com drogas, suspeito tenta subornar PMs e acaba preso, em Fortaleza

Um jovem de 29 anos foi preso com drogas e tentou subornar uma equipe de policiais oferecendo R$ 3 mil para não ser levado à delegacia, na noite desta quinta-feira (3), na Barra do Ceará, em Fortaleza.

Segundo a polícia, Johnatan Hendrio Freire de Sousa trafegava por uma avenida do bairro, quando foi abordado. Ao ver os agentes, ele tentou esconder no pneu do veículo que dirigia 25 pedras de crack e um valor de R$ 30 em espécie.

Para não ser levado preso, ele chegou a oferecer R$ 3 mil aos PMs e que a quantia seria fornecida pela irmã.

Ele foi conduzido para o 7 º Distrito Policial, no Bairro Pirambu, onde acabou detido e autuado em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa. O carro e os entorpecentes foram apreendidos e levados para a delegacia distrital.