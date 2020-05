Filho morre e mãe fica gravemente ferida em colisão entre moto e carro em Juazeiro do Norte

Uma mulher ficou ferida gravemente e o filho dela morreu em um acidente registrado nesta terça-feira (12), em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ambos estavam em uma motocicleta que acabou colidindo com uma caminhonete na Avenida Manoel Coelho de Alencar, próximo ao aeroporto da cidade.

Segundo a polícia, Lucas Willian Souza Nascimento, de 21 anos, que conduzia a moto não resistiu aos ferimentos. A mãe dele, que não teve o nome divulgado, foi conduzida em estado grave para uma unidade hospitalar da região.

Populares relataram que o motorista do carro deixou o local do acidente dizendo que iria se apresentar em uma delegacia de Polícia Civil.