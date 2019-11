Filho é preso suspeito de esfaquear e matar pai idoso, na zona rural de Acopiara

Uma discussão entre pai e filho terminou em tragédia na noite deste sábado (16), na zona rural de Acopiara, no Ceará. Um cabeleireiro foi preso suspeito de matar a facadas o próprio pai, um senhor de 75 anos.

Segundo a polícia, testemunhas relataram que os dois estavam em um bar bebendo quando começou um desentendimento. O filho, que é cabeleireiro, pegou uma faca e atingiu o pai com vários golpe. O idoso não resistiu e morreu no local. As testemunhas disseram ainda que o suspeito tomava remédio para tratamento de uma depressão.

Policiais foram acionados e ao chegar na localiade de Tipis, onde ocorreu o crime, precisou dispersar a multidão que tentou linchar o suspeito.

Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município de Iguatu, onde foi autuado por homicídio.