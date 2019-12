Filho de empresário é morto a tiros na frente de funcionários de um matadouro, em Maracanaú

Um homem foi assassinado a tiros na frente de funcionários de um matadouro que pertence a um frigorífico, na tarde desta sexta-feira (20), no bairro Jatobá, em Maracanaú.

Segundo a polícia, dois homens chegaram na propiedade onde funciona o matadouro e se mostraram interessados em uma vaga de emprego. O filho do dono do estabelimento conversava com um dos suspeitos, quando foi surpreendido com vários tiros de arma de fogo.

A vítima chegou a correr para dentro de um escritório, mas foi seguida pelo suspeito que continuou atirando. Após o crime, os autores do crime fugiram do local.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) enviou uma equipe ao local para dar início às investigações. Buscas seguem sendo realizadas para tentar identificar e prender os suspeitos. Não há informação sobre a motivação do crime.