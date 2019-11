Feto e saco gestacional são encontrados em banheiro de hospital de Sobral

A polícia está invetigando o achado de um feto no banheiro do Hospital Regional Norte (HRN), no município de Sobral, neste sábado (2). Um saco gestacional também foi encontrado no mesmo local, nesta segunda-feira (4). O primeiro caso foi confirmado pela delegacia regional do município, o segundo, pelo próprio HRN.

O feto foi localizado na lixeira do banheiro, no sábado. O delegado de Sobral, Paulo Castro, afirma que a polícia está apurando a situação para verificar se é um caso de aborto espontâneo ou intencional.

“Feto muito pequeno, início de gravidez, mas não sei informar quantas semanas. Dependo do laudo da Pefoce pra isso”, comentou o delegado.

Em nota, o hospital confirmou que “um saco gestacional foi encontrado na noite desta segunda-feira, 4, no banheiro de acesso público do hospital”.

“É a primeira estrutura que é formada, que você vê, que é o saco gestacional. Geralmente, esses abortos que acontecem, conceito de aborto, é com menos de 20 semanas. Só que acontece ali de 12 semanas, já tem embrião. Se for com quatro semanas, cinco semanas, você não vê o embrião, não vê nada. Às vezes nem a mulher vê o saco (gestacional) direito, sai como se fosse menstruação. Se deu pra ver, é porque já tem pelo menos oito, nove, 10 semanas”, explica o médico Alex Carvalho.

O HRN não quis se pronunciar sobre o caso ocorrido no sábado e investigado pela polícia.