Festa em praça de Aracati acaba com dois mortos por criminosos

Criminosos assassinaram um rival e um outro homem que participava de uma festa na Praça da Coluna, no Centro de Aracati. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (10).

Segundo a polícia, três homens com pistolas chegaram ao local com a intenção de matar um integrante de uma facção criminosa rival. A vítima ainda tentou fugir, mas os suspeitos iniciaram um tiroteio e as balas a atingiram nas costas. Um outro homem, de 23 anos, que participava do evento também foi atingido pelos disparos. Ele morava na Praia Redonda, no município vizinho de Icapuí.

Ambos foram levados ao Hospital Municipal de Aracati de ambulância, mas não resistiram aos ferimentos. O trio conseguiu fugir em um carro.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Aracati tentaram a identificação e o paradeiro dos criminosos, mas não conseguiram encontrá-los. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia Regional de Aracati