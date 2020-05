Festa em motel com adolescentes é encerrada pela PM no bairro Jacarecanga

A Polícia Militar do Ceará encerrou uma festa com cerca de 30 pessoas em uma suíte de motel no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. A operação, que ocorreu na madrugada deste sábado (30), apreendeu armas de fogo e drogas no local. A equipe policial também constatou a presença de adolescentes na festa. No Ceará, manutenção do lockdown se estende até 31 de maio.

Durante a abordagem da PM, os indivíduos tentaram empreender fuga e esconder os materiais ilícitos. Foram apreendidos uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, sete papelotes de maconha, dois vidros de “lolo” e três latas de respingo de solda.

Três indivíduos foram presos e autuados com base nos artigos 180 e 304 do Código Penal, artigo 14 do Estatuto do Desarmamento e artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os menores foram encaminhados a Delegacia do da Criança e do Adolescente (DCA) e as mulheres envolvidas foram conduzidas a Delegacia de Defesa da Mulher para verificar a ocorrência de possíveis crimes.