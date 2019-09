Festa de aniversário com tema de facção criminosa é encerrada pela polícia; 16 são capturados

Uma operação da Polícia Civil terminou com treze pessoas presas e três adolescentes apreendidos na noite deste sábado (31), no município de Aracati, a 150 km de Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a polícia descobriu que um grupo tinha organizado uma festa de aniversário que fazia apolologia à facção criminosa a que pertencia, em uma casa no bairro Várzea da Matriz. O bolo da festa trazia "Parabéns Família", "PCC" e "Tamo junto família".

A polícia afirmou que foram apreendidos três armas sendo dois revólveres calibre 38, uma espingarda calibre 12, 29 munição, 3,2 quilos de maconha, uma balança de precisão, 15 aparelhos celulares, duas facas e itens de festa como bolo e copos personalizados.

Tiroteio e um suspeito ferido

Houve troca de tiros entre agentes de segurança e bandidos. Um dos suspeitos acabou baleado e foi socorrido para uma unidade de saúde da região.

Todos os capturados foram levados para a Delegacia Regional de Aracati onde foram autuados na Lei de Organização Criminosa. Parte dos presos foi indiciado ainda por posse ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico de droga.

Participaram da operação, agentes da Delegacia Regional de Aracati, do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI Sul), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), das Delegacias Municipais de Beberibe, Icapuí e Fortim e da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Denúncia

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3446.2601, da Delegacia Regional de Aracati. O sigilo e o anonimato são garantidos.