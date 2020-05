Festa com 50 pessoas é dispersa após abordagem policial em Juazeiro do Norte; drogas são apreendidas

Uma operação da Polícia Militar acabou com uma festa que ocorria dentro de uma chácara no município de Juazeiro do Norte, a 492 km de Fortaleza. O caso foi registrado na noite desta terça-feira (26). Pelo menos 50 pessoas se encontravam na festa, dentre estas doze eram adolescentes. Após vistorias no local, policiais apreenderam papelotes de cocaína, uma pedra de crack e bebidas alcoólicas. Vinte e cinco pessoas foram levadas para Delegacia Regional de Polícia Civil. Os adolescentes foram acompanhados pelos responsáveis.

A chácara está localizada no bairro Campo Alegre. De acordo com informações da polícia, os agentes de segurança chegaram ao local graças a denúncias anônimas. O evento é ilegal, com base em decreto do Governo do Estado para barrar o avanço do novo coronavírus, e contraria recomendações de autoridades de saúde.

Ainda de acordo com informações da polícia, os policiais receberam por meio do Ciops, denúncias de que na chácara ocorria uma festa e nela estavam vários jovens. Equipes da Polícia Ambiental, Força Tática e Policiamento Ostensivo Geral (POG) foram até o local.

Violação ao decreto estadual

Ao chegarem à chácara, os agentes de segurança descobriram que um dos organizadores da festa era uma jovem de 19 anos. Ainda segundo a polícia, o proprietário da chácara é um homem conhecido na região por "Nilsinho" e que já é conhecido por alugar a chácara para promover festas.

A polícia lavrou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) por violação ao decreto do estado contra a jovem de 19 anos e em seguida ela foi liberada juntamente com outras pessoas.