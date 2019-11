Feriadão da República tem 21 acidentes e três mortes nas rodovias federais do Ceará, diz PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (18) o balanço da Operação Proclamação da República 2019, que aconteceu entre a última quinta-feira (14) e este domingo (17), com o objetivo de prevenir a ocorrência de acidentes, diminuir a violência no trânsito e combater a criminalidade. Segundo o levantamento, 21 acidentes foram registrados nas rodovias federais, com três mortos e 21 feridos.

Em todo o país, foram registrados 863 acidentes nas rodovias federais, com 1.040 pessoas feridas e 75 mortes.

Em relação ao mesmo período de 2018 no Ceará:

Houve um aumento no número de acidentes de 18, em 2018, para 21, em 2019;

Elevação no número de feridos, de 11 para 18 (2019)

Foram três mortes em 2019 e nenhuma em 2018.

Infrações

Durante o período de quatro dias de operação, a PRF fiscalizou 9.315 veículos. Foram contabilizados 2.475 autos de infração, sendo 419 por ultrapassagens proibidas, 41 pelo não uso do cinto de segurança, 13 pelo não uso da cadeirinha e 122 pelo não uso do capacete.

Quarenta e sete CNHs e 291 CVRLs foram recolhidos e 35 pessoas receberam auxílio de policiais em ronda.

Alcoolemia

A polícia realizou 2.808 testes de etilômetro, onde 48 pessoas foram autuadas e cinco detidas por embriaguez ao volante. Outras 502 pessoas foram sensibilizadas em ações de educação para o trânsito.

Houve um aumento de 151% no número de pessoas autuadas por dirigir sob efeito de álcool, se comparado ao mesmo período do ano de 2018.

Entorpecentes

Um paranaense foi preso na sexta-feira (15), na BR-222, em São Luís do Curu. Com ele, agentes encontraram duas malas com cerca de 32,3 kg. A droga estava dentro de um ônibus que fazia o trajeto Belém-Fortaleza. O suspeito e a droga foram encaminhados para a Sede da Polícia Federal, na capital cearense.