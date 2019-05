Feirante é preso com 600 gramas de cocaína no município de Sobral

Um feirante foi preso dentro de casa com 600 gramas de cocaína no município de Sobral, na Região Norte do Estado, na última quinta-feira (23).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Fábio Silva Melo, 39 anos, vendia drogas junto com outras mercadorias, como frango, furtas e hortaliças, em sua barraca no Mercado de Sobral. O estabelecimento, inclusive, foi montado para encobrir as negociações dos entorpecentes.

Além da cocaína, uma equipe policial apreendeu uma pequena quantidade de maconha, duas balanças de precisão, R$ 284 em espécie, dois relógios, notas promissórias e anotações referentes ao tráfico de drogas. O suspeito já tinha antecedentes criminais por tentativa de homicídio doloso e tráfico de drogas.

Fábio Silva Melo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral e autuado por tráfico de drogas. De lá, ele foi levado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.