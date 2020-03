Fazendeiro é preso com cinco armas de fogo em Quixeramobim, no Ceará

Um fazendeiro foi preso em flagrante pela Polícia Civil com cinco armas de fogo dentro da fazenda dele no Distrito de Belém, na cidade de Quixeramobim, no interior do Ceará, na tarde desta quarta-feira (4). Entre as armas, estão três espingardas de diferentes calibres.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), el foi preso após uma abordagem policial na fazenda dele na zona rural do município. O suspeito não tinha antecedentes criminais.

Dentro da fazenda a polícia encontrou um revólver calibre 32, uma escopeta calibre 12 e espingardas calibres 40, 36 e 32, e com munição de diversos calibres. O suspeito confessou aos policiais a propriedade e posse do material e justificou que seria para a defesa da fazenda e herança de família.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante por posse irregular de arma