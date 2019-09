Farmácia é assaltada após mulher se passar por cliente acobertar comparsas no Antonio Bezerra

Uma farmácia foi assaltada por um trio, na noite desta quinta-feira (19), e de acordo com a Polícia Militar uma das suspeitas se passou por cliente para facilitar a entrada de comparsas na Rua Rui Monte, no Bairro Antônio Bezerra.

Segundo os agentes que atenderam a ocorrência, três pessoas participaram do assalto. Uma delas, uma mulher, entrou no estabelecimento mostrando uma caixa de remédio, fingindo ser uma cliente, para conseguir entrar na farmácia e facilitar a entrada dos comparsas.

Após entrar no local, as outras duas pessoas entraram na farmácia e anunciaram o assalto. O trio roubou uma quantia em dinheiro não divulgada e produtos do estabelecimento.

Depois da ação criminosa, os suspeitos fugiram em um carro de passeio. A polícia realizou buscas na região, mas ninguém foi preso.