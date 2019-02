Farmácia é arrombada e produtos são roubados no Centro de Fortaleza

Uma farmácia localizada no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com Rua Barão do Rio Branco, no Centro de Fortaleza, foi arrombada e teve produtos roubados na madrugada deste sábado (23). A ação aconteceu por volta de 0h20min. É o segundo caso de arrombamento a estabelecimentos comerciais na região em menos de dois dias.

Segundo a Polícia Militar, foi utilizada uma pedra para quebrar a vidraça da farmácia e arrombar uma das portas do local. O interior do estabelecimento foi marcado com manchas de sangue no piso e nas paredes, além de estilhaços de vidro.

Conforme o levantamento preliminar feito pelo proprietário da farmácia, os suspeitos roubaram produtos de perfumaria e pacotes de fraldas descartáveis.

Policiais realizam buscas na região para tentar identificar e capturar os suspeitos do crime.