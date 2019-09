Familiares de detentos protestam por mudanças no sistema penitenciário do Ceará

Mulheres e familiares de detentos protestaram na manhã e início da tarde desta segunda-feira (23) por mudanças no sistema penitenciário do Ceará no Bairro Dionísio Torres. O grupo se concentrou na Praça da Impresa Chanceler Edson Queiroz, com faixas e cartazes, vestindo camisas brancas.

Os manifestantes vieram em caravanas de cidades como Itaitinga, Paraipaba e de bairros de Fortaleza, em seis ônibus, segundo uma das organizadores do protesto Juliana Gomes. Uma das reivindicações é que o governador Camilo Santana os receba para discutir as melhorias. Elas reclamam de maus-tratos a presos.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Governo do Estado e aguarda posicionamento sobre as reivindicações das mulheres.