Família procura universitário que desapareceu em Fortaleza; polícia investiga o caso 

Um estudante de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), morador do bairro Parque Iracema, em Fortaleza, está desaparecido desde a tarde de sexta-feira (13). Iury Thé Braga foi visto por seus pais, pela última vez, por volta das 16h, depois do pai Vicente Bezerra Braga deixá-lo em um shopping onde ele iria entregar currículos em restaurantes.

O caso foi registrado no 13º Distrito Policial na tarde de sexta-feira. Conforme o Boletim de Ocorrência registrado pelo pai do estudante, Iury afirmou ao pai que, após a entrega dos currículos, iria até a sua faculdade no bairro Pici.

O pai afirmou ainda que Iury ligou para um amigo na tarde dessa sexta-feira. Depois disso, a família tentou contato, mas sem sucesso.

Informações que possam levar ao paradeiro de Iury Thé Braga podem ser repassadas para os familiares do jovem: (85) 9.9745.6126.