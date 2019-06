Família é presa suspeita de roubar cerca de R$ 170 mil de comerciante da Ceasa

A polícia prendeu quatro pessoas de uma mesma família suspeitas de participar de um roubo a um comerciante da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa) em junho do ano passado. Pai, mãe e dois filhos foram capturados nesta segunda-feira (24), em casa, no bairro Conjunto Industrial, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com o delegado Aurélio Pereira, titular do 14º Distrito Policial, a polícia vem investigando o caso desde o dia 10 de junho de 2018, quando ocorreu o crime. Ele afirma que o pai trabalhava na Ceasa, próximo à vítima do crime.

“Nós conseguimos monitorar, através das câmeras, e chegamos até a residência onde os dois veículos utilizados no assalto entraram. Fomos lá e constatamos que moravam pessoas lá e notificamos eles pra prestar esclarecimentos. Identificamos quatro lá da casa que deram apoio e representamos pela prisão temporária”, informou o delegado.

Os suspeitos foram identificados como Francisco Clébio Portela; Silvia Helena da Silva Portela; Francisco Cristiano da Silva Portela e Paulo Vitor da Silva Portela; pai, mãe e os dois filhos, respectivamente.

Outras duas pessoas suspeitas de participarem da ação, integrantes da mesma família, estão foragidas. Segundo o delegado, vai ser pedida a prisão preventiva dos dois.

No roubo, o grupo conseguiu levar cerca de R$ 170 mil em cheques. Três veículos foram utilizados na ação e, por meio de câmeras de segurança que identificaram esses veículos, o grupo foi preso nesta segunda.

Os integrantes da família vão responder por roubo e associação criminosa.