Família é presa em operação da Polícia Civil no Bairro Serrinha, em Fortaleza

Dois homens e uma mulher, suspeitos de serem integrantes de uma facção criminosa, foram presos temporariamente na manhã desta quinta-feira (5) em uma operação realizada pela Polícia Civil, no Bairro Serrinha, em Fortaleza.

De acordo com informações do delegado Sylvio Rêgo, do 5º Distrito Policial (Parangaba), responsável pela ação, os suspeitos, identificados como Gilmar Pinto da Costa, o Magão, Jonathan Araújo Costa, o Locão, e Rosangela Sales de Araújo (companheira de Gilmar), pai, filho e mãe, respectivamente, foram presos por suposto envolvimento no assassinato de uma moradora do Bairro Serrinha, em 28 de abril de 2015. Jonathan, conforme Sylvio, teria sido o executor.

Segundo o delegado, a operação, denominada Operação "Lara Tácita", nome de uma deusa romana do silêncio eterno, tinha como objetivo capturar os suspeitos de participarem da morte de uma suposta informante da Polícia. A ofensiva cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e reuniu 12 equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), da Polícia Civil. O delegado afirmou, ainda, que os três suspeitos capturados já tinham antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídio.