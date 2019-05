Família é feita refém enquanto casa era roubada por grupo de criminosos, em Sobral

Um trio de homens fez uma família refém durante um assalto a uma casa no bairro Terrenos Novos, em Sobral, na Região Norte do Estado, na madrugada desta quarta-feira (29). Quatro suspeitos já foram presos pelo crime.

O titular da Delegacia Municipal de Sobral, Márcio Luiz Melo Ferreira, informou que quatro pessoas da mesma família (um casal e os dois filhos) foram rendidas por três suspeitos que invadiram a casa em que eles moravam, na madrugada desta quarta. O trio conseguiu fugir do local levando uma motocicleta, três TVs, um aparelho videogame, um de som, celulares e notebooks.

Ainda nesta quarta, no entanto, quatro suspeitos de participar do crime foram capturados, após denúncia sobre o assalto. Três deles estavam em um apartamento no Residencial Nova Caiçara, no município, com a motocicleta e umas das TVs. São eles: José Maurício Sousa Fontenele, 18 anos, Francisco Assis Sousa Fontenele, 22, e Willian Marcos de Melo, 18.

Já o quarto homem foi preso logo após o trio, também dentro da própria casa, com uma espingarda, um simulacro de revólver 38 e parte dos pertences. A polícia acredita que Antônio Maxsuel Amâncio de Sousa, 23 anos, é o responsável por fornecer a arma falsa utilizada no crime.

O restante dos objetos foi encontrado na casa vizinha a de Antônio Maxsuel. O dono da residência, no entanto, não estava no local e é considerado foragido por receptação.

Os objetos recuperados serão devolvidos às vítimas. O trio foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Sobral e autuado por roubo qualificado. Já Antônio Maxsuel responderá por posse ilegal de arma de fogo.