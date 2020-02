Família é assaltada em chácara em Juazeiro do Norte

Uma família teve a chácara assaltada por quatro homens armados no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte na noite da última segunda-feira (24). Ninguém ficou ferido, e os homens fugiram com os pertences. Um dos suspeitos foi perseguido e capturado pela polícia.

Segundo o delegado Juliano Marcula, da Delegacia Regional do Cariri, a Polícia recebeu informações de que uma chácara havia sido invadida e uma família estava presa em um dos cômodos da casa, então, começou a procurar os suspeitos.

Um deles foi preso em uma calçada, próximo à chácara. Não há informações sobre o paradeiro dos outros três suspeitos. O depoimento das vítimas foi remarcado para depois do período de carnaval.

Sem arrastão

O delegado Marcula esclareceu que foram falsas as informações que circularam em redes sociais afirmando que houve um arrastão em comércios da cidade e explicou que toda a movimentação policial se deu devido à perseguição aos assaltantes da chácara.