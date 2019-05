Família de menino que teria desaparecido em rio Maranguapinho suspeita de sequestro

Há mais de um mês, o menino Nascélio Vitor Pereira da Silva, de 5 anos, está desaparecido . Ele teria caído no Rio Maranguapinho no dia 20 de abril, no bairro Bonsucesso. O Corpo de Bombeiros realizou varreduras na região durante sete dias. Sem nenhuma pista a respeito da localização do garoto, a mãe suspeita que ele tenha sido sequestrado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a 12ª delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa, unidade responsável por investigar pessoas desaparecidas, em conjunto ao Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) realizam diligências para encontrar a criança. Durante as buscas pelo garoto, o corpo de um homem de 40 anos foi encontrado no Rio Siqueira, em Fortaleza, no dia 21 de abril.

O menino Vitor saiu para tomar banho de chuva, em um sábado de abril, e não voltou mais. Ele estava brincando com um amigo perto do rio e teria caído e sido levado pela correnteza, de acordo com o que populares relataram aos familiares da criança. No entanto, com a falta de notícias, a família começa a suspeitar de sequestro.

Uma tentativa de sequestro de criança na rua em que a mãe de Vitor mora, Antônia de Jesus Pereira, e a falta de resultados nas buscas, levou a dona de casa a suspeitar que o filho tenha sido sequestrado. "Porque a gente procurou dentro do rio e não encontra, eu preferia alguém ter levado ele, a pessoa ter um bom coração e entregar meu filho."

"As buscas foram feitas da forma mais completa, utilizando todos os recursos possíveis, mas a criança não foi localizada, não é possível dizer exatamente o porquê. Fizemos todo o trabalho de varredura possível", afirmou o tenente Romário a respeito do motivo de não o corpo da criança não ter sido localizado.