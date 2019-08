Família de cinco pessoas é rendida no banheiro de casa durante assalto no bairro Bom Jardim

Quatro assaltantes invadiram a casa de uma família na Avenida Governador Virgílio Nogueira, no bairro Bom Jardim, na madrugada do último sábado (10). Os homens prenderam os cinco familiares em um banheiro enquanto roubavam objetos da casa.

A ação ocorreu enquanto a família se preparava para seguir viagem ao município de Mombaça, no sertão do Ceará. "Foi muito de repente. A gente estava descendo. Às 4h30 da manhã, a gente estava colocando as coisas no carro quando eles abordaram", afirma uma das vítimas.

Após a abordagem inicial, os suspeitos renderam as vítimas dentro do banheiro.

Os suspeitos levaram dois celulares, dois relógios, dois ventiladores, duas televisões, R$ 1.000 em espécie e alimentos, de acordo com uma das vítimas.

Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado no 32º Distrito Policial, por parte da família, para registrar o assalto. Até o fechamento desta materia, ninguém foi preso.