Falso delegado é preso em sítio na Caponga com carteira falsa, arma e munição

A polícia prendeu em flagrante um homem de 52 anos que se passava por delegado e servidor da Justiça, no distrito da Caponga, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última sexta-feira (3). A prisão ocorreu após denúncia dos caseiros do suspeito, que procuraram a Delegacia Metropolitana de Cascavel alegando estarem sendo ameaçados.

O homem foi preso em um sítio que seria propriedade dele na região de Pedro Souza, na Caponga. Na ocasião, ele se apresentou como agente de menores, servidor do Tribunal de Justiça do Ceará. O que foi constatado como falso, informou a Delegacia de Cascavel.

Em vistoria no sítio e em outra residência do homem, a polícia encontrou carteiras falsas de delegado e servidor da Justiça, distintivo, algema, além de adesivo para capa de colete com nome do Poder Judiciário.

Uma pistola calibre 9mm, com registro em nome de um homônimo que teria morrido em situação ainda não esclarecida, também foi apreendido com o homem. Além de munição, carregadores e registros falsos de outras armas.

Munição apreendida com falso delegado Foto: Polícia Civil

Cabos de energia furtados

A polícia ainda apreendeu no sítio do suspeito metros de cabo de energia de alta tensão furtados da Enel Distribuição do Ceará. Um furto de energia elétrica foi identificado no local, e a Enel foi acionada para realizar a perícia.

O suspeito tem passagens na polícia por estelionato, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, dano e ameaça, segundo informações da delegacia.