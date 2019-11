Uma casa no município de Eusébio foi furtada por um homem vestido com a farda de uma empresa de dedetização, na tarde deste domingo (17). No momento em que o crime aconteceu, os moradores estavam na residência, mas não perceberam a ação do suspeito. O prejuízo é estimado pela família em R$ 4 mil.

O suspeito furtou um relógio, um notebook, uma carteira com R$ 90 e cartões de crédito. “Minutos depois de termos sentido a falta do notebook, começamos a receber no celular notificação de compras nos cartões. Ele comprou cerca de R$ 700 nos cartões”, disse uma das vítimas.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem invade a casa e depois foge carregando os objetos furtados na mão. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), essas imagens já estão sendo investigadas pela Delegacia Metropolitana de Eusébio.

"Nossa sala tinha televisão, impressora, mas ele priorizou levar os cartões. Ficamos chocados com a ação dele. O carro estava na garagem, ele sabia que tinha gente em casa", relata.