Fake news: suposto vídeo que mostra PM atirando em surfista na Praia do Futuro é da Costa Rica

A Polícia Militar do Ceará desmentiu nesta segunda-feira (25) um vídeo divulgado com informações falsas e atribuído à cooporação. Na publicação, imagens em que agentes de segurança atiram contra surfista em uma praia é associada a uma abordagem da PM na Praia do Futuro.

O vídeo é verdadeiro, mas foi gravado na Costa Rica, na Praia Hermosa, no dia 28 de março. As imagens foram divulgadas pelo perfil da empresa Surfline, site especializado em boletins sobre o esporte.

Em nota, a PM repudiou a prática criminosa. “A irresponsável tentativa de atribuir à Corporação uma ocorrência antiga e que não aconteceu no Estado do Ceará”.

O compartilhamento de informações falsas é crime. O Código Penal prevê detenção de um a seis meses, e multa.