Ex-presidiário mata homem a facadas em briga por par de sandálias no Crato

Um ex-presidiário matou um homem com golpes de faca após uma briga por um par de sandálias no Bairro Seminário, no município do Crato, nesta segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta do meio-dia.

Conforme a polícia, Jackson Agostinho Alves da Silva, 28, discutiu com a vítima, identificada como Augusto César Batista dos Santos, após descobrir que o homem teria furtado seu par de sandálias na última sexta-feira (5).

Após o crime, Jackson tentou fugir, mas foi capturado pela Polícia Militar próximo ao local do homicídio. Ele possui antecedentes criminais por ameaça e crime contra a liberdade pessoal no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, em Juazeiro do Norte.