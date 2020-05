Ex-presidiário é morto a tiros na frente de amigos no bairro Siqueira, em Fortaleza

Um homem foi morto a tiros em frente a uma borracharia na noite desta segunda-feira (4), no bairro Siqueira, em Fortaleza. De acordo com testemunhas, ele era ex-presidiário e tinha recebido alta do hospital recentemente depois de ter sofrido uma tentativa de homicídio.

Conforme relatos de populares à polícia, suspeitos chegaram em frente ao estabelecimento onde o homem estava sentado na presença de quatro pessoas, começaram a atirar várias vezes e fugiram. A vítima não resistiu aos ferimentos. As outras pessoas não ficaram feridas.

O crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia realiza buscas na tentativa de capturar os suspeitos.