Ex-presidiário é morto a tiros em frente a lagoa no Vila União

Francisco Anderson, de 24 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (30), no Bairro Vila União, em frente a Lagoa do Opaia. Conforme a polícia, o jovem era ex-presidiário e tinha antecedentes criminais por homicídio e receptação.

De acordo com a polícia, Anderson estava próximo a um barraco que havia montado no local quando dois homens chegaram a pé atiraram contra ele. A vítima morreu no local. Os suspeitos fugiram.

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ficará responsável pelas investigações sobre o caso.