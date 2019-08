Um ex-presidiário foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (31), no Bairro Vila Matoso, em Russas, no Ceará.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela polícia, a vítima foi abordada por suspeitos quando estava próximo a um colégio particular e atingida por vários disparos de arma de fogo. Os homens fugiram logo em seguida.

A Delegacia Regional de Russas informou que faz buscas para tentar identificar e prender os autores do crime.