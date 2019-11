Ex-presidiário é morto a tiros após ter moto apreendida durante blitz em Caucaia

Um ex-presidiário foi morto a tiros após ter a moto apreendida durante uma blitz na avenida Dom Almeida Lustosa, no Parque Albano, em Caucaia, na noite desta terça-feira (26).

Conforme a polícia, durante a abordagem da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi constatado que o veículo que o homem conduzia estava com a documentação irregular. A moto foi apreendida e o homem foi liberado.

Após a fiscalização, Marcos Antônio Barbosa Barros, de 26 anos, conhecido como “Marquim da Vacaria”, caminhou cerca de 200 metros pela via com um capacete na cabeça. Durante o percurso, dois suspeitos em um veículo o abordaram e atiraram contra ele. O ex-presidiário morreu no local. Os suspeitos fugiram.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso. Uma das suspeitas é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas. “Marquim da Vacaria” tinha antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma, tráfico, assalto, entre outros crimes.