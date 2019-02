Ex-prefeito de Missão Velha se entrega à polícia após operação de combate à corrupção no município

O ex-prefeito de Missão Velha, município no Sul do Ceará, a ex-secretária de Finanças, Relvia Livia Sobreira de Lucena Gonçalves e o empresário Francisco Bezerra Lima, os três alvo de investigações por suposto esquema de desvio de dinheiro público, se entregaram à polícia nesta quinta-feira (14), e estão presos temporariamente. O ex-prefeito Tardiny Pinheiro Roberto, e a ex-secretária eram considerados foragidos desde a terça-feira (12), quando foi deflagrada operação do Ministério Público do Ceará de combate à corrupção na cidade.

Segundo o MPCE, os três vão prestar depoimentos ao Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco/MPCE), nesta sexta-feira (15).

As investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) são relativas ao período da administração municipal anterior, quando mais de R$ 7 milhões foram transferidos da conta da prefeitura para uma empresa de assessoria e digitação, supostamente de forma irregular, configurando indício de desvio de dinheiro do erário.

Segundo as investigações, Tardiny Roberto, a ex-secretária e outra mulher, sócia do ex-prefeito em um posto de combustível, teriam recebido irregularmente mais de R$ 60.000 do esquema. A sócia do ex-prefeito foi ouvida nesta quinta por membros do MPCE.

Além dos mandados de prisão temporária, foram cumpridos ainda sete mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e no prédio da Prefeitura do Município. O marido da sócia do ex-prefeito, que é irmão de Tardiny Roberto, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança e foi liberado.