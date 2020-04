Ex-policial com mandado de prisão por assaltar banco é preso em Caucaia

Agentes da Força Tática, do 12º Batalhão da Polícia Militar, prenderam na noite deste domingo (5), no Parque Potira, em Caucaia, um ex-policial com mandado de prisão em aberto por assaltar um banco onde trabalhava.

O suspeito, identificado como Antônio David Fernandes de Amorim, de 39 anos, foi capturado na residência onde morava e não reagiu à ação. Ele foi localizado após investigações de uma Equipe de Inteligência.

De acordo com o tenente Arruda, que participou da prisão, Antônio David saiu da corporação em 2007, após passar em um concurso do Banco do Brasil e assumir a gerência de uma agência bancária em São Gonçalo do Amarante. “Ele programou um assalto ao banco em que trabalhava, foi preso pela Polícia Civil e posto em liberdade”, afirma.

A prisão do ex-policial foi decretada depois que ele parou de se apresentar a Justiça. David é descrito pelo agente como “um elemento altamente perigoso, chefe de quadrilha do Ceará”.