Ex-marido é suspeito de matar casal com golpes de foice em Aquiraz, na Região Metropolitana

Uma mulher identificada como Fabiana de Sousa Lima, 28 anos, e o companheiro dela foram vítimas de golpes de foice dentro de casa, em um distrito de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. O suspeito do crime é o ex-marido de Fabiana, segundo familiares da vítima.

O companheiro atual da mulher não resistiu e morreu na hora. Fabiana foi encontrada ferida, ainda com vida, pelo filho de oito anos, na manhã deste domingo (5). Ela foi socorrida, mas morreu a caminho da UPA.

Casal morto dentro de casa em Aquiraz Foto: Darley Melo

Familiares de Fabiana moram vizinho à casa da vítima e apontam o ex-marido da mulher como principal suspeito dos assassinatos.

O casal estava separado há pelo menos dois anos e Fabiana estava em outro relacionamento, segundo a família, mas o ex-marido não aceitava.

De acordo com as testemunhas, as vítimas sofreram golpes de foice. Fabiane foi ferida na cabeça.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e está à procura do suspeito. O órgão também confirmou que as vítimas foram mortas com um objeto "corto-contudente".