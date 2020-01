Ex-funcionário da Diocese do Crato é preso por furtar R$ 12 mil de cofre 

Um ex-funcionário da Diocese de Crato, na Região do Cariri, foi preso na madrugada deste sábado (18) ao tentar furtar dinheiro da sede. De acordo com a Polícia Militar, o jovem identificado como José Henrique Rodrigues Alves, de 19 anos, usou um martelo e um pé de cabra para entrar no estabelecimento. Depois de entrar na Diocese, de acordo com a polícia, o jovem se dirigiu até o cofre. Ele conseguiu abri-lo e retirou a quantia de R$ 12 mil, tudo em notas de R$ 2 e R$ 5 reais.

Quando o jovem se preparava para deixar a Diocese, ainda segundo a polícia, o alarme de segurança foi acionado e chamou a atenção dos vigilantes, que o viram com a mochila onde estava o dinheiro. Conforme os seguranças, diante dos fatos, o jovem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Crato. Ele vai responder por furto qualificado.

Segundo o padre ecônomo da Diocese de Crato, Joaquim Ivo Alves, o dinheiro que o jovem tentou furtar era do repasse de todas as paróquias para custear a diocese. “Esse dinheiro que a gente recolhe das paroquias é exatamente para a manutenção da Diocese manutenção dos Seminários manutenção dos padres idosos, padres que estão doentes”, disse.

Demitido por indisciplina

O jovem trabalhou na Diocese e foi demitido em novembro do ano passado por indisciplina. Joaquim Ivo lamentou o ocorrido e afirmou que a Diocese deu muitas oportunidades para o jovem.

“Conversamos com ele de uma maneira muito especial, pedindo para que ele pudesse crescer mesmo num curso de informática, que ele buscasse conhecimentos nesta área. Mas ele então desandou”, lamentou.