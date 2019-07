Ex-empregado é preso por roubar R$ 21 mil de empresa no Bairro Henrique Jorge

Ex-empregado foi preso por roubar R$ 21 mil de empresa no Bairro Henrique Jorge. O homem foi preso na última terça-feira (23), no bairro Messejana, e confessou o crime no momento da prisão. O suspeito já havia sido demitido quando trabalhava no estabelecimento comercial.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem identificado como Luiz Fernando Pereira de Freitas, de 21 anos, não tinha antecedentes criminais e durante a prisão confessou o crime aos policiais.

De acordo com o dono da empresa, o suspeito trabalhou 11 meses no local, mas foi demitido após descobrirem que o mesmo furtou cerca de R$ 25 mil.

O assalto

O crime ocorreu no dia 12 de julho e parte do assalto foi registrada por câmeras de segurança. O dono da empresa disse que Luiz e outro comparsa chegaram ao estabelecimento dizendo serem clientes. Em outro momento, um dos suspeitos aparece abrindo gavetas à procura do dinheiro.