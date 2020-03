Ex-diretor do BNB teria recebido R$ 200 mil de propina, aponta investigação da PF

Um ex-diretor do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) teria recebido R$ 200 mil em espécie, dentro de uma mala, fruto de propina, segundo uma investigação da Polícia Federal (PF). A Operação Suitcase foi deflagrada, na manhã desta quinta-feira (12), para aprofundar as apurações sobre o caso e esclarecer o objetivo da propina.

O dinheiro teria sido entregue por dois funcionários de uma construtora nacional e por um proprietário de uma empresa de terraplanagem de Pernambuco, dentro de um quarto de um hotel, em Fortaleza, em outubro de 2012, de acordo com o delegado federal Cláudio Carvalho, da Delegacia de Combate à Corrupção (Delecor). O episódio foi revelado em delações premiadas da Operação Lava-Jato, no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Esse pagamento teria sido determinado pelo (ex)diretor dessa construtora. Apura-se, então, os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva", pontua o delegado.

A PF cumpriu, nesta manhã, quatro mandados de busca e apreensão, decretados pela 11ª Vara da Justiça Federal no Ceará. Uma ordem foi cumprida em um apartamento de Fortaleza, pertencente ao ex-diretor do BNB. Enquato os outros três endereços ficam em São Paulo (capital): o apartamento onde o ex-diretor do Banco reside; o escritório onde o mesmo trabalhava; e a residência de um ex-diretor da construtora - que seria o responsável pelo pagamento da propina.

Ninguém foi preso. Os nomes dos investigados não foram revelados pela PF. Na ação, foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e documentos, que serão analisados pelos investigadores.

BNB afirma que não é alvo da ação policial

O Banco do Nordeste do Brasil afirmou, em nota, que não é alvo da Operação Suitcase e que "não foi procurado pela Polícia Federal e que tem conhecimento da referida operação, envolvendo um ex-diretor dessa instituição, pela imprensa".

"Dessa forma, permanece à disposição das autoridades competentes para, se necessário, prestar quaisquer informações e/ou colaboração. A atual diretoria da instituição reafirma seu compromisso com todas as regras de conformidade, compliance e melhores práticas de governança dos recursos públicos", completa o órgão.