Ex-companheiro não aceita fim de relacionamento e esfaqueia mulher, em Santana do Acaraú

Uma recepcionista foi esfaqueada no local de trabalho, na manhã desta segunda-feira (28), em Santana do Acaraú, no Ceará. Segundo a polícia, o ex-companheiro dela invadiu o local e a atingiu com vário golpes. Em seguida, ele tentou se matar.

De acordo com o Sargento Assis Cavalcante, o suspeito cometeu o crime porque não aceitava o fim do relacionamento. A polícia foi acionada e ambos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

A funcionária foi submetida a uma cirurgia e está na UTI da unidade hospitalar. O suspeito também está internado sob escolta de policiais.

A Delegacia Municipal de Santana do Acaraú vai investigar o caso.