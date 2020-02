Estudantes são assaltados em ônibus escolar de Tamboril por alunos da própria instituição

Estudantes que estavam em um ônibus escolar de uma instituição profissionalizante de Tamboril, no interior do Ceará, foram assaltados por alunos da própria instituição no final da tarde da última sexta-feira (7). Três homens encapuzados invadiram o veículo e roubaram celulares das vítimas. Dois deles foram presos no mesmo dia, segundo a Delegacia Regional de Crateús. As informações foram confirmadas nesta segunda-feira (10).

O crime ocorreu quando os alunos estavam voltado da instituição, em direção ao distrito de Pajeú, na Zona Rural do município. Os suspeitos aproveitaram o desembarque de um dos estudantes para invadir o ônibus. eles estavam encapuzados. As vítimas acionaram a polícia, que iniciou buscas pelos três homens

Dois deles foram localizados em suas casas e encaminhados à Delegacia Regional de Crateús. Eles confessaram o crime. Com os dois, foram apreendidos três revólveres e munições utilizados no assalto, além de oito celulares, pertecentes aos estudantes assaltados. O outro suspeito não foi localizado.