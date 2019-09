Estudante é baleado em tentativa de assalto a caminho da escola no Jangurussu

Um estudante de 20 anos foi baleado por assaltantes no bairro Jangurussu enquanto ia sozinho, a pé, para a escola, nesta quinta-feira (12). Fardada, a vítima foi abordada na rua Macambira, por volta de 7h, por dois homens em uma moto, e reagiu à tentativa de assalto. Câmeras de segurança mostram a ação e o momento em que o rapaz é atingido.

O rapaz não entregou os pertences e, ao tentar correr, foi baleado na região do braço. A vítima é estudante do 3º ano do ensino médio.

Pelas imagens é possível ver o momento em que o passageiro da moto desce e aborda o jovem de 20 anos. Vítima e assaltante gesticulam e o estudante vira de costas para tenta correr, quando é baleado. Ele cai ferido na esquina e é socorrido por populares.

O caso está sendo investigado pelo 30º Distrito Policial.