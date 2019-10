Estudante é baleada no rosto enquanto ia a pé para escola com a mãe

Uma adolescente de 16 anos foi baleada no rosto enquanto ia para a escola a pé com a mãe, no Bairro Cigana, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, nesta quarta-feira (2). Dois suspeitos tentaram matar a jovem porque ela teria trocado mensagens no Facebook com um membro de uma facção rival a que os suspeitos pertencem, segundo informações repassadas pela mãe à polícia.

A garota foi levada a um hospital pela própria equipe da PM que atendeu a ocorrência e será encaminha ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

Em depoimento à polícia, a mãe da estudante relatou que as duas faziam o trajeto habitual para escola quando os suspeitos se aproximaram e atacaram a adolescente com empurrões, sem exigir os pertences. A mãe tentou defender a filha, mas também foi agredida. Foi quando os suspeitos atiraram no rosto da garota.

Ainda conforme a polícia, ela não era envolvida com facções criminosas.