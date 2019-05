Estudante denuncia estupro dentro da UFC

A Polícia Civil está investigando denúncia de estupro feita por uma estudante na Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (17). O caso foi registrado no 10º Distrito Policial, onde a aluna fez boletim de ocorrência, e transferido para o 27º Distrito Policial.

A aluna, transexual, estava indo para casa quando decidiu pedir carona a um desconhecido, sendo abordada com uma arma de fogo e, em seguida, estuprada, segundo nota divulgada no Facebook por uma entidade acadêmica, que informou, ainda que é contra toda e qualquer ato de violência na universidade e que alunos estão organizando ato em protesto contra o estupro. Eles também denunciam que na tarde em que a aluna foi estuprada não havia ônibus no campus. A universidade, entretanto, nega qualquer problema com os coletivos e afirma que os transportes circularam normalmente durante todo o dia.

Os alunos reclamam ainda que os ônibus não chegam à área onde a aluna estava, obrigando os estudantes a pedir carona.

Em nota, a UFC informou que a estudante foi encaminhada para um hospital onde recebeu atendimento médico e, em seguida, para o Instituto Médico Legal (IML) para fazer exames. A universidade também informou que ao tomar conhecimento do fato relatado pela estudante, procurou dar todo apoio necessário à vítima.