Estudante de direito é preso suspeito de extorsão e agiotagem em Iguatu

Um estudante de direito foi preso na tarde desta terça-feira (4) suspeito de extorsão e agiotagem no município de Iguatu, no interior do Ceará.

Conforme o delegado Weslley Alves, que deu apoio ao cumprimento do mandado de prisão, o homem de 19 anos passou a ser investigado após a denúncia de uma das vítimas. Ele foi capturado em casa, no Bairro Altiplano.

As investigações apontaram que o universitário realizava empréstimos de dinheiro a juros e, para realizar as cobranças, ameaçava as vítimas para que realizassem o pagamento do dinheiro.

Uma das suspeitas da polícia é que o homem tenha ligação com colombianos, suspeitos de formar rede de agiotagem no Ceará. O nome do suspeito ão será divulgado para não atrapalha as investigações.

Além de Weslley Alves a ação contou com a participação os inspetores Dos Anjos e Francisco Hélio, sob o comando do Delegado Regional Marcos Sandro.