Estelionatário vende pacotes para o réveillon de Jericoacoara com perfil falso em rede social

A polícia investiga quem é o estelionatário por trás de um perfil falso se passando por proprietário de uma pousada da praia de Jericoacoara e aplicando golpes ao vender reservas no local. O criminoso anunciava os serviços pela rede social e oferecia pacotes para o réveillon a preços abaixo do mercado. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado na delegacia do município nesta quinta-feira (3), segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS).

Gerente do estabelecimento, Luiza Freires registrou o crime após ser avisada por amigos de que havia um perfil falso da Pousada Cabanano no Facebook anunciando pacotes turísticos. Para atrair clientes, a conta fake utilizava fotos reais da pousada.

A mulher chegou a trocar mensagens com o estelionatário e foi bloqueada pelo perfil após revelar que sabia de que se tratava de um golpe.

Polícia investiga perfil fake que aplica golpe em turistas vendendo pacotes de réveillon para Jericoacoara Foto: Reprodução/ Facebook

“Essa semana já teve muita gente, acho que mais ou menos umas 100 pessoas já que tão mandando mensagem pro site da pousada mesmo perguntando se a gente tá com essa promoção, todo mundo tá se admirando”, comenta a gerente.

O perfil usa a foto de um homem identificado como Fernandinho Santos. Nas informações pessoais ele diz ser de São Paulo. A polícia ainda não sabe se a foto utilizada é, de fato, do estelionatário.

Ainda não se sabe quantas pessoas podem ter sido vítimas do golpe.