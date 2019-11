Estelionatário que aplicou golpe no Ceará é preso em Rondônia

Um estelionatário nacionalmente procurado foi preso na manhã desta terça-feira (5), em Rolim de Moura, estado de Rondônia. Em janeiro de 2018, Adilson da Silveira aplicou um golpe na cidade de Cascavel, no Ceará, usando documento falso e cheque clonado para comprar um carro à venda em um site.

De acordo com a Josafat Filho, titular da Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, o rondoniense localizou o veículo na OLX e entrou em contato com a vítima. Ele pagou o carro com cheque clonado, transferiu o automóvel com firma reconhecida em cartório e o vendeu em uma concessionária de Fortaleza. Após 15 dias de investigação, o veículo foi recuperado.

Ainda segundo a polícia, o estelionatário era procurado pelas autoridades de vários estados como Bahia, Goiás, e São Paulo. A Delegacia de Capturas vaí enviar agentes para o estado de Rondônia e trazer o golpista para o Ceará, onde ficará à disposição da Justiça. Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar de Rondônia participaram da ação.