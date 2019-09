Estagiária que vazou dados da Justiça vendia drogas dentro de faculdade, diz polícia

A estudante de direito, Gerciany de Lima Marques, de 22 anos, suspeita de repassar informações da polícia e da Justiça para uma quadrilha envolvida em crimes como tráfico de drogas e homicídios, fazia cobranças e distribuía entorpecentes dentro da faculdade onde estudava, no município de Sobral, a 245 km de Fortaleza. A estagiária foi presa durante uma operação da Polícia Civil contra o crime organizado que cumpriu 27 mandados de prisão e de busca e apreensão no município.

Após a estagiária ser desligada do Fórum de Sobral, ela conseguiu um novo estágio, na Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente de Sobral, onde trabalhou até a última quarta-feira (18), um dia antes de ser presa pela Polícia Civil. De acordo com um funcionário da prefeitura de Sobral, depois de estagiar no Fórum do município, a jovem conseguiu ser aprovada através de uma seleção para trabalhar na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Sobral.

>Universitária de Direito é presa suspeita de ser informante de traficantes em Sobral

A polícia afirmou para o Sistema Verdes Mares que conseguiu imagens de Gerciany de Lima conversando com pessoas e repassando as drogas. O vídeo não foi divulgado para não atrapalhar nas investigações, já que o namorado da estagiária que é traficante continua foragido. De acordo com um funcionário da faculdade que prefere não ser identificado, a estagiária era uma aluna aplicada e frequentava a instituição de ensino todos os dias e não levantava qualquer suspeita. Segundo a assessoria da faculdade, Gerciany estudava com uma bolsa integral a que teve acesso por meio de filantropia, por ser da zona rural e aluna de escola pública. A estagiária é de Aracatiaçú distrito distante 70 km da sede do município de Sobral.

Estagiária trabalhou até o dia anterior da prisão

Ela conseguiu o primeiro estágio na 3ª Vara Criminal do Fórum Doutor José Saboya de Albuquerque em Sobral em julho de 2018. No Fórum de Sobral, ela estagiou até março de 2019 até quando o Tribunal de Justiça do Ceará foi informado sobre as investigações da polícia sobre o envolvimento dela no tráfico de drogas.

De acordo com o diretor da 3ª Vara Criminal do Fórum de Sobral, Mardônio Ribeiro de Melo, a estagiária que estava no 8º semestre tinha até um bom desempenho. No entanto, segundo o diretor, tão logo o TJCE foi informado sobre as investigações, aconteceu uma reunião interna que determinou o desligamento da estagiária. Ela deixou o Fórum de Sobral antes de completar o período de estágio que é de um ano. Segundo o órgão, ela não foi informada sobre o motivo e explicaram apenas que ela não estaria rendendo bem no trabalho. Antes dela deixar o estágio, o Fórum de Sobral bloqueou todos os acessos internos jurídicos da estagiária.

Gerciany foi presa preventivamente e ainda não foi autuada. A previsão é na próxima semana, quando a Polícia Civil termine as investigações.