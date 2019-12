Esquema de segurança para jogo entre Ceará e Corinthians vai contar com 389 agentes no Castelão

A partida entre Ceará e Corinthians pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro vai contar com o trabalho de 389 agentes entre Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil do Estado e Corpo de Bombeiros. O jogo está marcado para 19h30 na Arena Castelão, mas concentração dos agentes acontece a partir das 16h30.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dos 389 agentes escalados para fazer a segurança do jogo, 337 são da Polícia Militar. Destes, 160 vão atuar na área interna da Arena Castelão, enquanto outros 177 vão trabalhar na área externa e nas principais vias de acesso da praça esportiva.

Posto avançado

Ainda segundo a SSPDS, foram escalados 18 agentes de segurança da Polícia Civil, sendo um delegado, quatro escrivães, 12 inspetores e um técnico. A equipe vai atuar em um posto avançado que fica no interior do Castelão. Pelo Corpo de Bombeiros foram escalados 34 militares que terão à disposição um veículo Auto Bomba Tanque (ABT) de combate a incêndios, além de uma ambulância de resgate e um micro-ônibus.

As ocorrências relacionadas ao jogo, registradas na área externa, serão levadas para o 13º Distrito Policial.