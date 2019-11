Esquadrão antibombas é chamado por suspeita de explosivo no Centro de Fortaleza

O Esquadrão Antibombas da Polícia Militar foi chamado na manhã desta sexta-feira (15) para verificar um objeto suspeito que pode ser uma bomba que foi deixada na Rua Conselheiro Estelita, entre as ruas Guilherme Rocha e São Paulo, no Centro de Fortaleza.

Quem encontrou o suposto explosivo foi o empresário Ivanildo Tavares. Ele afirmou que viu o objeto estranho próximo ao seu carro, após estacionar o veículo próximo a um condomínio.

“Agora há pouco eu fui visitar minha irmã em um condomínio aqui próximo e, ao estacionar o carro, fui retirar alguns objetos no porta-malas e foi quando observei o objeto quase do tamanho de um coco envolto a um plástico preto, meia e fitas. Eu achei estranho, toquei com o pé e achei até pesado. Eu chamei o porteiro e ele decidiu chamar a polícia”.

No momento da publicação, o Esquadrão Antibombas estava no local estudando o material para fazer o recolhimento.