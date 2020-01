Escopetas que seriam usadas em assaltos a bancos no Ceará são apreendidas em Caucaia

A Polícia Civil apreendeu, neste sábado (11), duas escopetas, no distrito de Sítios Novos, na cidade de Caucaia, na Grande Fortaleza. Segundo a polícia, as armas estavam enterradas em um terreno baldio. O dono das armas foi preso.

Ainda de acordo com a polícia, o proprietário das armas, que possui mandados de prisão em aberto por homicídio e roubo, afirmou em depoimento que as escopetas seriam utilizadas em assaltos a bancos no interior do Estado.

As armas e o homem foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Caucaia.